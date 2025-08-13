Скорость интернета в аэропорту Ижевска увеличена после жалоб на отсутствие Wi-Fi

Скорость интернета в аэрогавани столицы Удмуртии увеличена до 70 Мбит/с после жалоб пассажиров на отсутствие Wi-Fi, также возросло количество одновременных абонентов — до 254 соединений, сообщил в Telegram глава АО «Ижавиа» Александр Синельников.

«Фиксирую много жалоб на отсутствие Wi-Fi в аэропорту. Это особенно неприятно, когда мобильный интернет выключен. Отработали с поставщиком услуг»,— написал он. Господин Синельников добавил, что интернет будет «усилен» и в точках продаж. «В новом терминале планируем разогнаться до 200 Мбит/сек, внутри помещений будет мобильный интернет»,— говорится в сообщении.

Напомним, с 26 июля в Удмуртии ограничен мобильный интернет. По словам председателя правительства республики Романа Ефимова, ограничение сети является «превентивной мерой для блокирования каналов координации деструктивных действий врага как против предприятий ОПК, так и против объектов социальной сферы». Количество общедоступных точек Wi-Fi на карте Ижевска превышает 100 объектов.

Бизнес адаптируется к условиям длительного ограничения мобильного интернета в регионе. В частности, ижевские кикшеринговые компании предложили пользователям арендовать электросамокаты с помощью СМС или через открытые точки Wi-Fi, предоставляемые бизнесом. Эксперты отмечают, что кикшеринговые компании одними из первых сумели адаптироваться к новым условиям. Депутаты по-прежнему настроены на ужесточение правил пользования прокатными и личными средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

