В Ижевске задержан директор ООО «ЗнакСтрой» по делу о мошенничестве

В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении директора подрядной организации ООО «ЗнакСтрой», сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии. Он обвиняется в мошенничестве (ст. 159 УК).

Фото: пресс-служба УФСБ по Удмуртии

Следствие считает, что с 2023-го по 2024 год коммерческая организация выполняла облицовочные работы на одном из заводов в Ижевске. Фигурант проводил работы более дешевыми стройматериалами, не соответствующими смете. Таким образом обвиняемый похитил более 250 тыс. руб. у предприятия.

Ведутся следственные действия. Фигурант задержан и допрошен. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.