СКР проверит информацию о нарушении жилищных прав пенсионеров МВД в Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления ведомства Андрею Маслову доложить о возможных нарушениях жилищных прав пенсионеров МВД в Сочи. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В публикациях в сети говорится, что граждан со стажем службы менее 25 лет выселяют из служебных квартир, в том числе по решению суда. В результате пенсионеры вместе с семьями могут остаться без единственного жилья.

Ведомство проверит изложенные доводы и проработает варианты решения проблемы. Ход исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате СКР.

Анна Гречко

