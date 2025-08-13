Глава Крыма назвал визит Трампа возможным при приглашении президента РФ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал публикации СМИ о возможном визите президента США Дональда Трампа в регион. Как отметил руководитель республики в своем Telegram-канале, такой вариант возможен при условии приглашения со стороны президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым

«Мы будем рады, если в Крыму родится новый Ялтинский мир — прочный и справедливый»,— написал господин Аксенов.

Ранее СМИ писали, что приезд Трампа на саммит в Ялту может быть воспринят как фактическое признание Крыма российской территорией. По словам проректора Дипломатической академии МИД РФ Олега Карповича, готовность России провести переговоры с США на Аляске 15 августа демонстрирует нацеленность на политико-дипломатическое урегулирование конфликта.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что «Вооруженные силы РФ на поле боя планомерно наступают». Господин Карпович также отметил, что в высказываниях американских политиков нередко встречалась позиция о том, что полуостров «никогда не был украинским».

Анна Гречко