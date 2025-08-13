В Ростове дефицит водителей общественного транспорта вырос до 60% в 2025 году

В Ростове-на-Дону дефицит водителей общественного транспорта достиг 60 % в 2025 году. Об этом заявил депутат городской Думы седьмого созыва Сергей Авакян на заседании комиссии по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности.

По мнению эксперта, власти предприняли комплекс мер для решения кадрового кризиса: повысили заработную плату, улучшили условия труда на транспортных предприятиях, предоставили водителям право на получение служебных квартир из муниципального жилищного фонда. Однако эти меры не принесли ожидаемого результата.

«Профессия водителя общественного транспорта утратила актуальность. Молодые люди неохотно поступают в техникумы на соответствующие специальности из-за тяжелых условий труда с ранними и поздними сменами», — считает депутат.

По словам Сергея Авакяна, основную часть водительского штата составляют сотрудники старшего поколения. Их выход на пенсию или смена места работы может значительно усугубить кадровую ситуацию в городском транспорте.

Валентина Любашенко