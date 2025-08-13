В Крыму опровергли информацию о закрытии дорог

Информация о закрытии дорог на территории Крыма является недостоверной. Ее опроверг в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал советника главы Республики Крым Олега Крючкова Фото: Telegram-канал советника главы Республики Крым Олега Крючкова

По словам чиновника, сейчас на территории Крыма пик туристического сезона. Он отметил, что фейковая информация распространяется для того, чтобы увеличить напряжение транспортной инфраструктуры.

«Все дороги работают и будут работать в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Алина Зорина