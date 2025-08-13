Две жительницы Адыгеи обвиняются в организации незаконной миграции

В Адыгее перед судом предстанут две местные жительницы по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что 7 марта 2025 года две жительницы станицы Абадзехской Майкопского района предоставили в органы, осуществляющие миграционный учет, подложное свидетельство о рождении лица, незаконно находящегося на территории Российской Федерации, а также другие документы. Действия фигуранток пресекли сотрудники Отдела МВД России по Майкопскому району во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России.

Сейчас жительницы республики находятся под арестом. Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина