В Ростове запустили парковку для грузовиков на 400 мест

В Ростове-на-Дону с первого августа заработала перехватывающая парковка для большегрузов на 200 машиномест на улице 1-я Луговая, 44. Теперь, стоянка грузовых автомобилей на участке от ул. 1-й Луговой,30 до ул. 1-й Луговой,48, запрещена. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

По данным ведомства, потребность в перехватывающей парковке на левом берегу Дона возникла из-за скопления фур, доставляющих сельхозпродукцию в местные портовые терминалы. В летний период на обочинах накапливается множество большегрузов, препятствующих движению транспорта.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», на стоянке для грузовиков уже обустроено 200 машиномест. Площадь территории составляет 3 га. После расширения парковки до 7,5 га здесь смогут разместиться 400 фур.

«Завершить работы планируют в течение двух месяцев. Все это время стоянка будет бесплатно принимать грузовики. Со временем введут тариф, организуют электронную очередь. Единый оператор будет координировать грузопоток, что значительно сократит время ожидания»,— пояснили в пресс-службе Ростова.

Валентина Любашенко