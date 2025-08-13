Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С морского дна в Анапе подняли 253 мешка с мазутом

Специалисты подняли 253 мешка с нефтепродуктами с морского дна в Анапе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Работы по очистке морского дна ведутся в поселке Джемете. Замученный грунт подняли в районе пирса. На месте находятся сотрудники МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы.

По данным оперативного штаба, в Анапе с 5 по 11 августа не обнаружили новых выбросов мазута. Специалисты ведут ежедневный мониторинг.

Алина Зорина

Новости компаний Все