Замглавы Пятигорска выплатит штраф за нарушение бюджетного законодательства

Заместителя главы администрации Пятигорска привлекли к административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края предоставило субсидии на реконструкцию моста через реку Подкумок на проспекте Советской Армии. Размер выплаты составил более 800 млн руб. Однако муниципалитет не выполнил работы в указанный срок, что повлекло дополнительные траты бюджетных средств города.

По требованию прокуратуры чиновника привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение получателем средств бюджета порядка и (или) условий расходования межбюджетных трансфертов). Замглавы пятигорской администрации выплатит штраф в размере 25 тыс. рублей.

Ставропольский краевой суд удовлетворил требования ведомства.

Мария Хоперская