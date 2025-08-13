В Ростове часть проспекта Соколова закроют для пешеходов с восьмого сентября

С 8 по 12 сентября в центре Ростова-на-Дону перекроют восточную часть пр. Соколова из-за ремонта фасада здания на Большой Садовой. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

По информации ведомства, ограничения коснутся участка от ул. Большая Садовая до ул. Социалистическая в районе пл. Советов. Пешеходам также придется обходить территорию около дома на ул. Большая Садовая, 98, где будут проводиться основные работы по восстановлению фасада.

Дополнительно закроют пешеходный проход вдоль участка от дома на ул. Социалистическая,119 до пр. Соколова.

Валентина Любашенко