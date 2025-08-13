На 24,8% увеличились цены на комнаты в Ижевске за год

В Ижевске цены на комнаты за последний год увеличились на 24,8%, что выше среднего роста по стране на 15,1 п. п., пишет ТАСС, со ссылкой на аналитиков федерального портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Комнаты — это узкий сегмент рынка, и предложение на нем только за последний год сократилось на 43%. В этих условиях цены на них растут быстрее, чем на квартиры. Для сравнения: цены на студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 кв. м за год подросли всего на 7%, а на среднюю квартиру на «вторичке» — на 6,7%. Сейчас комнаты на 59% дешевле студий и на 77% квартиры»,— сообщил гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Напомним, средняя стоимость комнаты на вторичном рынке недвижимости Ижевска составила в июле 1,14 млн руб., что на 25,6% больше, чем годом ранее. Цены на такое жилье в среднем по крупным городам РФ увеличились за указанный период на 2,5%.