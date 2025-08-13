В Краснодаре очистили ливневую канализацию у 11 школ и детсатов

В Краснодаре коммунальные службы очистили почти 1,8 км ливневой канализации возле детских садов и школ для подготовки к осенним дождям. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Сотрудники производственно-технического отдела по содержанию ливневых сетей завершили работы на территориях 11 образовательных учреждений. Очистке подверглись дождеприемники в детских садах: №187, №230, №233, школах №5, №20, №22, №65, №66, №96, гимназии №82 и лицее №64.

Работы проходят в рамках подготовки к новому учебному году. Их цель — обеспечить надежный водоотвод в период осенних осадков.

До 1 сентября коммунальщики планируют провести аналогичные мероприятия еще на 42 объектах.

Анна Гречко