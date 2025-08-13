Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аварии в Рутульском районе погиб человек, еще четыре человека пострадали

В Рутульском районе в ДТП погиб человек, еще четверо пострадали. Авария произошла днем 12 августа на 26-м километре автодороги

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Рутул-Лучек-Ихрек». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Республике Дагестан.

Установлено, что 19-летний водитель автомобиля «Киа» ехал в составе свадебного кортежа. Он не выдержал безопасной дистанции в потоке машин и столкнулся с «Ладой» под управлением 18-летнего местного жителя. Оба автомобиля съехали в обрыв высотой 50 метров.

В результате случившегося погиб 20-летний пассажир «Лады», водителей обеих легковушек и их пассажиров госпитализировали с травмами. происшествия.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская

Новости компаний Все