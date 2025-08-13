Глава СКР потребовал доложить о ходе дела ставропольского волонтера

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе уголовного дела в отношении ставропольского волонтера п Владислава Секриеру. Его вместе с отцом обвинили в мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемые незаконно увеличили свой земельный участок в Железноводске более чем на 2,2 тыс. кв. м. Далее они зарегистрировали присвоенные земли. Таким же образом им удалось увеличить на 653 кв. м еще один участок площадью около 8,5 соток. Эта земля принадлежала их родственнице.

Следователи возбудили уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская