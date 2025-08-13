Трассу между Владикавказом и Ларсом закрыли для фур

Движение большегрузных машин на трассе «Владикавказ — Ларс» запретят сегодня, 13 августа, до 18:00. Как сообщает Госавтоинспекция Северной Осетии, ограничения ввели из-за дорожных работ в Грузии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Движение запрещено в связи с проведением работ по расчистке дорожного полотна на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии», — говорится в сообщении.

Ограничения действуют в обоих направлениях.

Константин Соловьев