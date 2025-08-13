Исполнительный директор ООО «Аспэк-Интерстрой» задержан за дачу взятки

В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего исполнительного директора ООО «Аспэк-Интерстрой», сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Следствие считает, что 16 июля фигурант через посредника передал инспектору центра взятку в размере 600 тыс. руб. за беспрепятственное подписание актов проверки строительного объекта. Инспектор отказался от получения взятки и сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Фигуранта допросили и задержали. В суд направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее по аналогичному делу был задержан 27-летний заместитель руководителя проекта ООО «Аспэк-Интерстрой».