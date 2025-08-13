Защита экс-мэра Сочи Копайгородского отрицает его причастность к коррупции

Представители защиты бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в коррупционных преступлениях, заявили о его непричастности и невиновности после объявления об окончании расследования уголовного дела. Супруга экс-градоначальника также не признает вину, сообщает ТАСС.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

«Наши подзащитные вину не признают, поскольку признавать, честно говоря, здесь нечего. Ни одна из предъявленных Алексею Копайгородскому взяток никаким образом с ним не связана, ни одного факта лоббирования мэром интересов взяткодателя к концу следствия так и не было установлено»,— рассказал адвокат Иван Миронов.

По словам защитника, в финальном тексте обвинения представители защиты семьи Копайгородских видят лишь откровенные странности. Предъявленные участникам дела обвинения в итоговой редакции основываются исключительно на показаниях заинтересованных свидетелей.

«Застройщики неожиданно вспомнили, что ежемесячно передавали денежные суммы третьим лицам якобы в интересах Копайгородского, а еще давали деньги на строительство дома его супруги Янины еще до вступления в совместный брак»,— подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что ни один взяткодатель не смог внятно пояснить, за что платились деньги, поэтому во всех случаях следствие ограничилось формулировкой «за общее покровительство».

Адвокат супруги экс-мэра Елизавета Меткина заявила, что предъявленные Янине Копайгородской обвинения ее защита расценивает как форму давления. Кроме того, по словам защитницы, следствие и суды игнорируют наличие у Копайгородской статуса ветерана СВО и то, что она многодетная мать.

Правоохранители предъявили в окончательной редакции обвинение Копайгородскому и его супруге, заявив участникам о завершении следственных действий по их делу. Третьим фигурантом проходит помощник Копайгородской — Александр Пасунько.

Анна Гречко