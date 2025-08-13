Ставрополье стало приоритетной территорией стратегии пространственного развития

Ставропольский край стал приоритетной территорией по реализации стратегии пространственного развития до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития региона.

Из сообщения следует, что правительство России утвердило план развития регионов с прогнозом до 2036 года. Целью стратегии является поддержка опорных населенных пунктов и повышение эффективности использования инфраструктуры. По задумке авторов проекта, федеральные субсидии теперь будут распределяться с учетом задач пространственного развития, чтобы ресурсы поступали туда, где они особенно необходимы, а при планировании жилищного строительства инвестиции шли в конкретные территории — города и поселки.

«Пространственное развитие регионов предполагает возникновение новых городов и поселков. К марту 2026 года в правительстве будут представлены предложения по созданию концепции, регулирующей появление новых поселений с определением целей, задач и условий их создания», — говорится в сообщении правительства России.

Константин Соловьев