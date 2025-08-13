Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ставрополье стало приоритетной территорией стратегии пространственного развития

Ставропольский край стал приоритетной территорией по реализации стратегии пространственного развития до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития региона.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что правительство России утвердило план развития регионов с прогнозом до 2036 года. Целью стратегии является поддержка опорных населенных пунктов и повышение эффективности использования инфраструктуры. По задумке авторов проекта, федеральные субсидии теперь будут распределяться с учетом задач пространственного развития, чтобы ресурсы поступали туда, где они особенно необходимы, а при планировании жилищного строительства инвестиции шли в конкретные территории — города и поселки.

«Пространственное развитие регионов предполагает возникновение новых городов и поселков. К марту 2026 года в правительстве будут представлены предложения по созданию концепции, регулирующей появление новых поселений с определением целей, задач и условий их создания», — говорится в сообщении правительства России.

Константин Соловьев

Новости компаний Все