Двое ижевчан привлечены к ответственности за езду на крыше автомобиля

В Удмуртии привлекли к ответственности участников видео, на котором несовершеннолетний катался на крыше автомобиля «ВАЗ-2115» по набережной Ижевска. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции республики.

Водителем был 19-летний ижевчанин с годом стажа вождения, а на крыше сидел его 17-летний приятель. Оба были вызваны в ГАИ вместе с матерью несовершеннолетнего, где им провели разъяснительную беседу. Водителю назначили штраф.