В Оренбуржье полномочия по проведению аттестации педагогов сферы культуры и искусства передали минкультуры

Во вторник, 12 августа, на заседании правительства Оренбургской области было принято решение полномочия по проведению аттестации педагогических работников сферы культуры и искусства передать региональному министерству культуры. Об этом сообщает правительство региона.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ранее указанные полномочия были в ведении министерства образования Оренбуржья. Теперь анализ деятельности преподавателей в области хореографического, изобразительного, театрального, хорового, вокального, музыкально-инструментального искусства будут проводить с учетом отраслевой специфики. Ранее особенности сферы культуры и искусства не учитывались при потоковом сопровождении процесса аттестации.

Руфия Кутляева