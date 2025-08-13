На Ставрополье пострадал подросток-велосипедист

В Шпаковском округе Ставрополья в результате наезда пострадал несовершеннолетний велосипедист. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Тelegram-канале ведомства.

По предварительным данным, 12 августа примерно в 15:30 час. в г. Михайловске на ул. Ишкова, водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь со стороны ул. Любимая в направлении ул. Яблоневая, не выдержала боковой интервал и допустила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.

В результате автоаварии с различными травмами в больницу доставлен десячтилетний велосипедист.

Установлено, что автомобилем «Лада Гранта» управляла 32-летняя жительница г. Михайловска, которая злостной нарушительницей ПДД не является, на момент ДТП была трезва.

По данному факту проводится проверка.

Валентина Любашенко