Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воспитателя детсада в Дербенте подозревают в издевательствах над ребенком

В Дербенте в отношении воспитателя частного детского сада возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации следствия, сотрудник учреждения систематически применял физическое и психологическое насилие в отношении 6-летнего воспитанника.

«В течение нескольких месяцев ребенок подвергался ударам, щипкам и унизительным оскорблениям», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители продолжают сбор доказательств.

Константин Соловьев

Новости компаний Все