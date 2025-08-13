Воспитателя детсада в Дербенте подозревают в издевательствах над ребенком

В Дербенте в отношении воспитателя частного детского сада возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

По информации следствия, сотрудник учреждения систематически применял физическое и психологическое насилие в отношении 6-летнего воспитанника.

«В течение нескольких месяцев ребенок подвергался ударам, щипкам и унизительным оскорблениям», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители продолжают сбор доказательств.

Константин Соловьев