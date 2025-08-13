Площадки для дрифта переместили за пределы Ростова
Власти Ростова-на-Дону перенесли площадки для дрифта за пределы города после жалоб жителей на нарушения общественного порядка и создание аварийных ситуаций на городских улицах. Об этом сообщил мэр Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону
Начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий и глава Ростова Александр Скрябин осмотрели автодром, который переместили за городскую черту.
«Проведение дрифта и нелегальных гонок в пределах города запрещено законом. В последнее время около «Ростов Арены» усилили контроль за уличными гонками, усилив патрулирование экипажами ДПС»,— рассказал господин Речицкий.
По словам главы города, любители дрифта и езды без глушителей создают аварийные ситуации и шумом машин мешают ростовчанам.
«Такое поведение преследуется законом. Задачу донести эту мысль до адресатов поставил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. При этом заниматься своим увлечением любители дрифта могут в специально оборудованных местах вне города», — подчеркнул Александр Скрябин.