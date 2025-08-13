В Оренбуржье администрацию Медногорска обязали отремонтировать свыше 1 км водопроводных сетей

В Оренбуржье суд обязал администрацию Медногорска капитально отремонтировать и заменить более 1 км аварийных участков сетей водоснабжения. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, городская прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере ЖКХ. Были обследованы скважины хозяйственно-питьевого водозабора и основные системы водоснабжения города, введенные в эксплуатацию в прошлом столетии. Коммунальные объекты втрое превысили расчетный срок службы, установленный для стальных и чугунных трубопроводов. Магистральный водовод Рамазаново — Медногорск периодически подвергается аварийному ремонту.

Главе администрации Медногорска внесли представление, но по результатам его рассмотрения действенных мер для замены и ремонта коммуникаций не было принято. Администрация принимает меры по исполнению решения суда.

Руфия Кутляева