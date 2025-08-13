В КБР за сутки потушили пожары на 27 тысячах «квадратах»

В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки потушили 24 пожара. Общая площадь возгорания составила 27,4 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В селе Опытное Терского района сухая растительность на открытой местности загорелась на 3 тыс. кв. м. Всего за сутки МЧС привлекли 120 сотрудников и 30 единиц спецтехники. Поисково-спасательные операции не потребовались, происшествий на водоемах не зафиксировано.

Службы один раз выезжали на устранение последствий дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП погиб один человек, других пострадавших нет.

