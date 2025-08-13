Треть ижевчан считает, что трудовое законодательство защищает права работодателя

Каждый третий ижевчанин считает, что трудовое законодательство в большей степени защищает права работодателя, следует из опроса сервиса SuperJob. 20% респондентов полагают, что закон преимущественно на стороне работника, а 24% видят баланс в защите прав обеих сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Среди мужчин 35% уверены, что закон на стороне бизнеса, в то время как 26% считают, что он защищает работников. Женщины чаще выражают мнение о правовом балансе — 33%.

Молодежь до 34 лет реже отмечает перекос в пользу работодателей (20%) и чаще считает закон на стороне работников (26%). Среди опрошенных старше 45 лет 40% жалуются на ориентированность законодательства преимущественно на бизнес.

Среди представителей компаний 49% уверены, что закон защищает работника, а лишь 9% — работодателя. 32% эйчаров считают, что закон одинаково строг ко всем.