В Ставрополе подготовят к зиме более двух тысяч многоквартирных домов

В Ставрополе завершается подготовка к зимнему сезону. Управляющие компании привели в готовность 1,3 тыс. многоквартирных домов с индивидуальным и централизованным отоплением, коммунальщики подготовили 55 котельных. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко в социальных сетях.

По информации главы администрации, в рамках подготовки заменили изношенные тепловые сети и котлы, привели в порядок свыше 150 км тепловых коммуникаций. Практически завершили работы на водопроводных и канализационных сетях.

Для борьбы с зимними условиями заготовили более 16 тыс. тонн противогололедных материалов и подготовили 65 единиц техники. Для уборки гололеда запасут 40 тыс. тонн песко-соляной смеси. Бороться со снегом и наледью на дорогах и тротуарах будут 134 единицы уборочной техники.

«Всего в предстоящем сезоне в городе планируют обследовать 2,3 тыс. многоквартирных домов. Ресурсоснабжающие организации приведут в готовность 85 котельных, около 225 км тепловых и 2,8 тыс. км электрических сетей, 78 насосных станций водопровода и канализации, 761 трансформаторную подстанцию и распределительный пункт, 1,1 тыс. км газопроводов»,— приводятся в сообщении слова главы Ставрополя.

Валентина Любашенко