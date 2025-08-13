В Темрюке мать выплатила 600 тысяч рублей алиментов после назначения исправработ

В Темрюкском районе Краснодарского края жительница погасила 600 тыс. руб. алиментной задолженности после назначения ей 60 часов обязательных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону.

Судебные приставы установили, что местная жительница систематически не выплачивала средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. По решению суда он был передан на воспитание отцу — из-за длительного уклонения матери от исполнения родительских обязанностей. Несмотря на предупреждения и меры принудительного взыскания, долг продолжал расти.

В отношении должницы составили протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ. После назначения исправительных работ женщина нашла возможность полностью погасить задолженность.

Анна Гречко