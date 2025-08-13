Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Свердловской области с начала года в ДТП погибли 37 пешеходов

За семь месяцев 2025 года в Свердловской области зарегистрировано 352 ДТП с пешеходами, в которых погибли 37 пешеходов, что на 16,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, общее количество ДТП и число пострадавших (325 человек) демонстрируют тенденцию к снижению.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно анализу аварийности, 119 ДТП произошли на пешеходных переходах, а 233 — за их пределами, при этом 131 авария произошла по вине пешеходов. Госавтоинспекция организовала профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности с участием пешеходов.

Напомним, Свердловская область заняла четвертое место в рейтинге аварийности на дорогах — как регион с наименьшим количеством ДТП на 100 тыс. единиц техники.

Ирина Пичурина

