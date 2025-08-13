Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Обломки дрона упали на НПЗ в Славянске-на-Кубани

Обломки беспилотника упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани, что привело к возгоранию автомобиля ГАЗель. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пострадавших в результате инцидента нет. Пожар был оперативно потушен. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования и спецслужбы.

Глава Славянского района Роман Синяговский написал в Telegram-канале, что в районе продолжает действовать сигнал «Беспилотная опасность». Он напомнил жителям о соблюдении мер предосторожности.

Во время действия сигнала не рекомендуется покидать дома и следует находиться в помещениях без окон. Категорически запрещается приближаться к подозрительным предметам и поднимать их с земли.

При обнаружении вызывающего подозрение объекта необходимо незамедлительно обратиться по телефону 112 или на горячую линию администрации Славянского района 8-86146-4-11-12.

Лия Пацан

