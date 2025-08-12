Министр транспорта РФ провел рабочую встречу с главой Удмуртии

Министр транспорта РФ Андрей Никитин провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, на которой среди прочего стороны обсудили вопрос реконструкции участка дороги Ижевск—Аэропорт, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На объекте планируется строительство путепровода через железнодорожные пути с подъездами, новый мост через реку Позимь, расширение участка дороги до четырех полос и развязка с круговым движением на перекрестке дорог в Завьялово и к аэропорту.

Напомним, торги на реконструкцию участка трассы Ижевск—Аэропорт, протяженностью 3,1 км, были открыты 20 июня. Начальная цена контракта составляла 4,7 млрд руб. Также на дорожный ремонт Удмуртии была выделена субсидия в размере 723 млн руб. По проекту госконтракта, подрядчик должен завершить реконструкцию до ноября 2027 года.