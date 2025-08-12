На Кубани запустят производство бетаина за 5,2 млрд рублей

В Успенском районе Краснодарского края компания «Успенский сахарник» строит завод по выпуску дражированных семян сахарной свеклы и бетаина стоимостью 5,2 млрд руб., который планируют запустить к 2027 году. Новые цеха показали губернатору Вениамину Кондратьеву во время его рабочего визита, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В этом году семенами отечественной селекции в Краснодарском крае засеяли 15% площадей, отведенных под свеклу. По словам главы региона, переход на собственный посевной материал необходим для продовольственной безопасности страны. К 2030 году власти планируют полностью закрыть потребность аграриев в качественных семенах сахарной свеклы.

Директор компании Сергей Шатохин подчеркнул устойчивость кубанских семян к сложным климатическим условиям. По его словам, отечественные семена более устойчивы к жаре, чем импортные, которые сгорают на солнце.

Сейчас в главном здании завершается монтаж двух производственных линий — для родительских компонентов и дражированных семян. Предприятие планирует выпускать до 550 тыс. семян ежегодно. Там же построят цех по изготовлению бетаина — вещества, получаемого из свекловичной патоки. Оно применяется в фармацевтической, косметической, пищевой отраслях и в кормовом производстве.

Запуск предприятия создаст в районе 40 новых рабочих мест. Новый цех покроет 30% потребности в бетаине на территории России.

Алина Зорина