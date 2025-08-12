ЕР будет первой в трех из четырех бюллетеней на выборах в думы городов Удмуртии

Наименование и эмблема партии «Единая Россия» (ЕР) будут на первой строчке в трех из четырех избирательных бюллетеней по единому округу на выборах депутатов в местные парламенты городов Удмуртии, сообщили в региональном избиркоме после жеребьевки порядка размещения 11 августа. ЕР оказалась первой в списках по Ижевску (вероятность 1 к 5), Можге (1/5) и Сарапулу (1/6). В бюллетене по Воткинску первой будет размещена партия «Новые люди». Избиратели в Глазове получат только один бюллетень по каждому одномандатному округу (мажоритарная система), кандидаты в котором будут распределены по алфавиту.

Напомним, выборы депутатов в гордумы пяти городов Удмуртии пройдут с 12 по 14 сентября. Регистрация 803 из 868 выдвинутых кандидатов была завершена 8 августа. Больше всего представителей партий по муниципальным спискам насчитывается на выборах в гордуму Сарапула — 131 кандидат (в Ижевске насчитывается 121).

В каждом городе, за исключением Сарапула, зарегистрированы кандидаты от пяти партий. В их числе ЕР, «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), КПРФ и ЛДПР. В городе на Каме список пополнен шестым политическим объединением — партией «Родина».