Режим «Беспилотная опасность» в Удмуртии снят спустя пять часов

Режим «Беспилотная опасность» в Удмуртии снят в 14:30 местного времени, сообщил в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Режим был введен в 09:30. За время действия «Беспилотной опасности» система ПВО зафиксировала в республике один беспилотник. Об ударах по объектам не сообщалось.

Напомним, из-за обнаружения беспилотника на территории региона был введен режим «Угроза атаки БПЛА». О фиксации дрона глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в районе 11:25.

В аэропорту Ижевска вводились ограничения на использование воздушного пространства — на запасной аэродром ушло два самолета, направлявшихся в столицу Удмуртии. Один из них совершил посадку в Перми.

Режим «Угроза атаки БПЛА» был снят в районе 13:30, план «Ковер» в аэропорту отменили в 14:10. Боевые расчеты остаются в боевой готовности.

