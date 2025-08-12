Компания «ВЫБОР» анонсировала запуск нового проекта

Девелопер запустил продажи первой позиции нового квартала на проспекте Патриотов. Жилой комплекс комфорт-класса состоит из четырех домов переменной этажности (от 13 до 17 этажей). Общая сумма инвестиций в проект, который будет реализован на участке площадью 4,3 га, составит 10 миллиардов рублей.

Первая очередь строительства включает 17-этажный дом на 321 квартиру площадью от 33,7 до 88,9 кв. м. Квартиры сдаются с качественной современной чистовой отделкой. Передача ключей собственникам запланирована на первый квартал 2027 года, а завершение всего проекта — на 2029 год.

ЖК «Май» задает новую энергию развития Юго-Западному району. Это пространство свободы с природными акцентами и удобством большого города для работы, отдыха, прогулок и спорта.

Авторы проекта расположили разновысотные дома комплекса таким образом, чтобы открыть панораму на окружающие просторы еще большему числу квартир и при этом создать единое дворовое пространство.

Внутренняя территория представляет собой интерактивную зону со спортивными и игровыми площадками в экостиле, уютными местами для работы, учебы и отдыха. Особой точкой притяжения внимания станет необычный арт-объект — кинетическая скульптура, приводимая в движение ветром.

Зеленые локации, лесопарки, река Дон в шаговой доступности, магазины и бытовые сервисы рядом – ЖК «Май» позволяет наслаждаться собственным ритмом жизни. До центра города по проспекту Патриотов – всего 25 минут. Крупные гипермаркеты Metro и «Максидом» находятся в пяти минутах езды, до ТЦ «Армада» — 10 минут.

На старте продаж девелопер предлагает наиболее выгодные условия покупки — на квартиры действует скидка 20%. При оформлении «семейной ипотеки» ставка снижается до 4,6% на весь период.

Специальное предложение со скидкой 20% действует до 20.09.2025 г., оформить льготную «семейную ипотеку» со сниженной ставкой 4,6% можно до 31.08.2025 г.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия и сроки проведения акций.

Подробнее ознакомиться с проектом и условиями спецпредложений, а также выбрать квартиру можно на сайте компании «ВЫБОР», по телефону 8 (800) 300-76-75 и в офисе продаж в Воронеже на ул. Вл. Невского, 19.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Долевое строительство.

ЖК «Май» расположен по адресу: г. Воронеж, пр-т Патриотов, кадастровый номер: 36:34:0504032:761. Застройщик ООО СЗ «ВЫБОР-ЮГ». ОГРН 1193668017344.



ООО СЗ «ВЫБОР-ВОСТОК», ИНН 3662275073