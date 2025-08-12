По факту падения 4-летнего ребенка из окна в Воткинске проводится проверка

В Воткинске проводится доследственная проверка по факту падения 4-летнего ребенка из окна, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Удмуртии Фото: СУ СКР по Удмуртии

По данным проверки, мальчик выпал с первого этажа из окна квартиры на улице Школьной в Воткинске 11 августа. Он залез на подоконник и навалился на противомоскитную сетку. Мать ребенка в это время находилась в другой комнате. Мальчику оказана необходимая медпомощь, и он отпущен домой.