Глава Удмуртии: отбой угрозы атаки БПЛА, но беспилотная опасность сохраняется

В Удмуртии снят режим «Угроза атаки БПЛА» (сигнал «Опасное небо»), беспилотная опасность и ограничения на использование воздушного пространства сохранены, сообщил в Telegram глава республики Александр Бречалов в 13:31 местного времени. Боевые расчеты остаются в полной боевой готовности, добавил он.

Напомним, о введении режима «Угроза атаки БПЛА» из-за фиксации БПЛА на территории региона господин Бречалов сообщил сегодня в районе 11:25. В аэропорту Ижевска были введены ограничения на полеты, один самолет ушел на запасной аэродром в Перми. В столице Удмуртии приостанавливалось движение общественного транспорта, закрывались аттракционы.

