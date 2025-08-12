Игринскую больницу закрыли на 10 дней после обнаружения плесени на потолке

Игринскую районную больницу закрыли на десять дней после обнаружения плесени и следов сырости на потолке в палатах одного из отделений, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Также в помещениях не был проведен текущий ремонт. Нарушения обнаружили сотрудники местной прокуратуры во время проверки медучреждения.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений (ст. 6.4 КоАП) рассмотрел Игринский райсуд Удмуртии. Юридическое лицо признано виновным и привлечено к ответственности.