В очереди перед Крымским мостом находится более 1 тысячи автомобилей

Более 1 тыс. автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Минтранса РФ Фото: сайт Минтранса РФ

По данным на 12:00, со стороны Тамани в пробке находится 63 транспортных средства. На ручной досмотр со стороны Керчи — 951 автомобиль. Время ожидания достигает трех часов.

Заторы перед Крымским мостом фиксируются со вчерашнего дня. По состоянию на 07:00 в пробке стояло более 600 транспортных средств, к 10:00 количество увеличилось до 890 автомобилей.

Алина Зорина