На Дону в депутаты выдвинули двоих 18-летних кандидатов

В девяти муниципальных образованиях Ростовской области 12-14 сентября состоятся выборы депутатов представительных органов. Голосование пройдет в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Гуково, Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Шахтах и Куйбышевском сельском поселении. Об этом сообщил региональный избирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно данным комиссии, в избирательной кампании участвуют 906 кандидатов. Больше всех претендентов — 211 человек — выдвинула «Единая Россия». КПРФ представила 176 кандидатов, ЛДПР — 147, партия «Новые люди» — 171.

Среди всех участников 628 мужчин и 279 женщин. Самые молодые кандидаты отметили 18-летие в 2025 году — их выдвинула партия «Новые люди». Старейшему претенденту от КПРФ из Куйбышевского сельского поселения исполнилось 79 лет.

По итогам голосования будут избраны 204 депутата.

Валентина Любашенко