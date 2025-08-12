Губернатор сообщил о еще двух раненых в Белгородской области 11 августа

Еще два мирных жителя пострадали в результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области в понедельник, 11 августа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавший после обстрела города Шебекино 11 августа самостоятельно обратился в местную ЦРБ. Ему диагностировали баротравму и оказали медицинскую помощь. Он продолжит лечение амбулаторно. По данным оперативных служб, также при обстрелах получили разрушения девять частных домов и один легковой автомобиль.

В результате удара дрона по легковому автомобилю в селе Соболевка Валуйского округа пострадал проходивший рядом мирный житель. Он получил осколочные ранения поясницы и ноги. Его доставили в Валуйскую ЦРБ. На месте атаки также повреждены легковой автомобиль и коммерческий объект.

Губернатор ранее сообщал, что вчера из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей.

Кабира Гасанова