КБР увеличила производство молочных продуктов и спирта

Молокоперерабатывающие предприятия Кабардино-Балкарии увеличили выпуск молочной продукции за первые шесть месяцев 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

По информации властей, производство сливок выросло почти на 10%, сыров и творога – на 4,4%, молока питьевого – на 24%, масла сливочного – на 19%.

Положительную динамику также отмечают в производстве модифицированного крахмала, комбикорма, безалкогольных напитков, этилового спирта, ликеро-водочных изделий и водки. Производство хлеба и хлебобулочных изделий, макарон осталось на уровне первого полугодия прошлого года, отмечает в администрации.

Константин Соловьев