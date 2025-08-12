На Ставрополье собрали около 93 тысяч тонн рапса

Аграрии Ставропольского края завершили уборку озимого рапса. В 2025 году хозяйства региона собрали свыше 92,7 тыс. тонн при средней урожайности 17,3 ц/га. Об этом сообщило краевое министерство сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В 2025 году аграрии не стали рисковать и сделали ставку на проверенные и высокоурожайные гибриды такие как «Лорис», «Элвис», «Лабрадор» и «Сэмми». Что в итоге и позволило собрать хороший урожай», — пояснил глава краевого минсельхоза Сергей Измалков.

Рапсовое масло применяется в производстве топлива, смазочных материалов и олифы, а также в кулинарии. Из рапса получают шрот и жмых для кормления скота.

Валентина Любашенко