В 2025 году в Ростовской области производители зерна подняли цены на 25%

Средние цены производителей на пшеницу в Южном федеральном округе достигли 16,3 тыс. руб. за тонну к началу июля 2025 года, увеличившись на 23%, по сравнению с показателем годом ранее. Максимальный годовой прирост (25%) зафиксирован в Ростовской области, где цены поднялись до 16,4 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Темпы удорожания в южных регионах оказались ниже общероссийского показателя в 28%. Наиболее высокой стоимость пшеницы к середине лета была в Краснодарском крае — 16,5 тыс. руб. за тонну.

За тот же период отпускные цены на ячмень в округе выросли на 20% до 14,03 тыс. руб. за тонну, на рожь — на 18%.

Оптовые отпускные цены на пшеничную муку за последние 12 месяцев увеличились в ЮФО в среднем на 16% — с 21,8 тыс. руб. до 25,3 тыс. руб. за тонну. В Адыгее рост оказался практически нулевым, в Ростовской области составил около 11%, в Краснодарском крае — 16%.

Потребительские цены на муку также показали положительную динамику. За год они поднялись на 13% до 50,3 руб. за кг к началу июля. В Ростовской области удорожание составило 12% до 49,9 руб. за кг, в Краснодарском крае — 14,5% до 54 руб. за кг, в Адыгее — 17,5% до 53,9 руб. за кг.

Валентина Любашенко