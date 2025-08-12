Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростовскую область в ночь на 12 августа, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Под удар попали объекты частной застройки.

По информации господина Слюсаря, стекла выбиты в трех частных домах. В доме на четыре квартиры повреждена кровля, окна и забор.

Информация о последствиях на земле будет уточняться.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Миллерово восьмого августа загорелась цистерна с бензином в результате атаки беспилотника. В городе работали пожарно-спасательные подразделения.

Так же, по данным Минобороны, в течение прошедшей ночи с 23:50 час. 11 августа до 03:40 час. 12 августа над территорией Ростовской области дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

