Ростовский ЭРЗ увеличил ремонт электровозов «Ермак» в четыре раза в 2025 году

Ростовский электровозоремонтный завод за первое полугодие 2025 года восстановил 101 секцию локомотивов «Ермак», что в четыре раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», электровозы семейства «Ермак» поступают на завод после пробега в один млн км. Планомерное увеличение их доли в заводском восстановлении связано с постепенным переходом РЭРЗ на обслуживание более современных серий локомотивов, которых становится больше в парке основного заказчика —ОАО «РЖД». Если в первом полугодии 2024 года доля этих машин в производственной программе РЭРЗ не превышала 10%, то за шесть месяцев 2025 года достигла 45%.

Для ремонта данной серии локомотивов, по программе импортозамещения предприятие освоило выпуск порядка десяти видов продукции, которые ранее закупались у внешних поставщиков, в том числе из-за рубежа.

«Локомотивы "Ермак", средний ремонт которых завод освоил в 2021 году, а капитальный — в 2024 году, теперь составляют основу нашего ремонтного парка. В перспективе намечен дальнейший рост объемов ремонта этой серии электровозов», — отметил директор Ростовского электровозоремонтного завода Сергей Едрышов.

Валентина Любашенко