Удмуртия заняла 60-е место в рейтинге аварийности на дорогах

По итогам первого полугодия 2025 года Удмуртия заняла 60-е место среди регионов России в рейтинге аварийности, подготовленном «РИА Новости» на основе данных МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

В республике показатель ДТП с пострадавшими на 100 единиц автотранспорта составил 114,4, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число погибших и раненых в этих авариях составило 55,7 на 100 тыс. жителей.

Наибольшая аварийность отмечена в Туве, Костромской области и Калмыкии, наименьшая — в Чечне, Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе.