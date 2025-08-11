Удмуртия стала лидером по сбору льна-долгунца в ПФО

Удмуртия заняла первое место по сбору льна-долгунца в ПФО, пишет «ТАСС» со ссылкой на директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Романа Некрасова. За год в республике собирают 5,3 тыс. га этой культуры. В числе лидеров также находятся Нижегородская область и Татарстан.

«Мы также планируем к 2030-му году создать селекционно-семеноводческий центр, чтобы на промышленной основе решить вопросы импортозамещения и развития производства собственных семян льна-долгунца. Это сегодня сдерживающий фактор, <...> и, создавая селекционно-семеноводческие центры с господдержкой, я напомню, у нас субсидия составляет 50%, мы эту проблему планируем решить»,— подчеркнул господин Некрасов.

Он также отметил, что объем площади сбора льна-долгунца в России на текущий момент составляет 30 тыс. га, однако к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 50 тыс. га.