В Краснодаре изменится график двух троллейбусов из-за ремонта коллектора

Вечером 11 августа в Краснодаре изменится расписание троллейбусов маршрутов №6 и №10 из-за работ по переустройству контактной сети на ул. Октябрьской. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Изменения связаны с переустройством контактной сети для организации реверсивного движения на время замены коллектора. По маршруту №6 «Железнодорожный вокзал Краснодар-I — Бальнеолечебница» последние рейсы отправятся от железнодорожного вокзала в 22:33, от бальнеолечебницы — в 21:59.

На маршруте №10 «Автовокзал Южный — кинотеатр Аврора» финальные рейсы пройдут от автовокзала Южный в 22:53 до депо, от кинотеатра «Аврора» — в 22:09.

Справочную информацию о движении транспорта можно получить по телефону 8 (861) 262-51-15.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с 23:00 11 августа до 5:00 27 августа на ул. Октябрьской в Краснодаре перекроют участок от дома №64 до №70. Движение будет организовано по реверсивной схеме, ограничения связаны с заменой последнего участка коллектора на пересечении с ул. Ленина.

Анна Гречко